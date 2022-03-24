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Факты / Украина / Общество

ВСУ нанесли удар около 40 тыс. российских военных — НАТО

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ВСУ нанесли удар около 40 тыс. российских военных — НАТО

За месяц войны в Украине, погибло от 7 тыс. до 15 тыс. российских военных.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представительство НАТО.

— От 30 тыс. до 40 тыс. российских военных были убиты или ранены на территории Украины, — говорится в сообщении.

В НАТО также добавили, что Россия официально не объявила полное число своих погибших солдат 2 марта, упомянув лишь о 500 военных.

Кстати, Россия потеряла такое же количество военнослужащих за 10-летнюю войну в Афганистане.

В НАТО добавили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибеле 1300 украинских военнослужащих.

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Фото: Depositphotos

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