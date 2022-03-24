ВВС: украинская ПВО уничтожает Россию в небе

С начала боевых действий, одним из самых больших сюрпризов войны в Украине стала неспособность России победить украинцев в небе.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на The New York Times.

Все ожидали, что Россия быстро уничтожит украинские авиационные силы. Однако этого не произошло, зато украинское ПВО ежедневно демонстрирует успешные воздушные бои.

По данным Минобороны Украины, Вооруженные силы сбили уже более ста самолетов врага. Москва эти данные не подтверждает.

Украинские летчики изрядно защищают украинских солдат на земле и предотвращают масштабные бомбардировки городов.

— Каждый раз это настоящий бой. Но наши силы неравны. В каждом бою у них всегда в пять раз больше самолетов, — говорит 25-летний пилот ВВС Украины Андрей.

Однако украинские пилоты имеют одно преимущество — они защищают и сражаются на своей родной земле.

— Украина эффективна в небе, потому что мы на своей земле. Противник, который залетел в наше воздушное пространство, залетает в зону действия наших ПВО, — говорит представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В свою очередь декан Института аэрокосмических исследований Митчелла и главный планировщик атак воздушной кампании Буря в пустыне в Ираке Дэйв Дептула отметил, что удивительное мастерство украинских пилотов помогло компенсировать их малую численность.

По его словам, украинские пилоты используют технику на грани возможной, поэтому предоставление Украине самолетов имеет решающее значение.

— Без пополнения запасов у них закончатся самолеты раньше, чем закончатся пилоты, — сказал Дептула.