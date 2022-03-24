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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ “знешкодили” близько 40 тис. російських військових – НАТО

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ЗСУ “знешкодили” близько 40 тис. російських військових – НАТО

За місяць війни в Україні, загинуло від 7 тис. до 15 тис. російських військових.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на представництво НАТО.

– Від 30 тис. до 40 тис. російських військових було вбито або поранено на території України, – йдеться у повідомленні.

У НАТО також додали, що Росія офіційно не назвала повної кількості своїх загиблих солдат 2 березня, згадавши лише про 500 військових.

До речі, Росія втратила таку саму  кількість військовослужбовців за 10-річну війну в Афганістані.

У НАТО додали, що президент України Володимир Зеленський заявив про загибель 1300 українських військовослужбовців.

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Фото: Depositphotos

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