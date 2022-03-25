К организации работы УЗ привлекут представителей железных дорог ЕС и США – министр инфраструктуры

Работе Укрзализныци будет способствовать Целевая многонациональная группа представителей железнодорожной отрасли из США и ЕС. Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.
— Группа будет работать над расширением санкций против России, эвакуацией населения, возможностью использования железных дорог ЕС и США для транспортировки энергоносителей, восстановлением инфраструктуры, предоставлением льготных условий для украинской железной дороги, — рассказал он.
Кубраков также сообщил, что представители правительства посетили Днепропетровскую область, являющуюся промышленным центром и мощным логистическим хабом, особенно для восточного и южного направлений сопротивления.
— Именно в Днепропетровской области сосредоточены одни из крупнейших горно-металлургических компаний страны. Наши морские порты временно заблокированы, задача государства – найти альтернативные логистические пути, — пояснил глава Мининфраструктуры.
В частности, в Кривом Роге Кубраков встретился с руководством компаний АрселорМиттал и Метинвест. По словам министра, сейчас цепи поставок для бизнеса полностью перестраиваются — это касается как транспортировки сырья для производства, так и экспорта готовой продукции.
— Да, ситуация изменилась — однако наша команда делает все возможное, чтобы украинская промышленность работала, а объемы экспорта уже в ближайшей перспективе вышли на довоенные показатели, — отметил Кубраков.
В то же время, отдельные предприятия с иностранными акционерами фактически замораживают собственные производственные мощности. Глава Мининфраструктуры призвал бизнесы не отнимать возможность работать у людей, находящихся в Украине.
— Верю, что мы победим как на фронте, так и экономически. Все логистические процессы, важные для нашей страны, Министерство инфраструктуры сможет наладить и построить заново, – констатировал Кубраков.