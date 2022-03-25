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Факти / Україна / Суспільство

До організації роботи УЗ залучать представників залізниць ЄС та США – міністр інфраструктури

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
До організації роботи УЗ залучать представників залізниць ЄС та США – міністр інфраструктури

Роботі Укрзалізниці буде сприяти Цільова багатонаціональна група представників залізничної галузі з США та ЄС. Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

– Група буде працювати над розширенням санкцій проти Росії, евакуацією населення, можливістю використання залізниць ЄС та США для транспортування енергоносіїв, відновленням інфраструктури, наданням пільгових умов для української залізниці тощо, – розповів він.

Кубраков також повідомив, що представники уряду відвідали Дніпропетровську область, яка є промисловим центром та потужним логістичним хабом, особливо для східного та південного напрямків спротиву.

– Саме в Дніпропетровській області зосереджені одні з найбільших гірничо-металургійних компаній країни. Наші морські порти тимчасово заблоковані, завдання держави — знайти альтернативні логістичні шляхи, – пояснив очільник Мінінфраструктури.

Зокрема, у Кривому Розі Кубраков зустрівся з керівництвом компаній АрселорМіттал та Метінвест. За словами міністра, зараз ланцюги постачання для бізнесу повністю перебудовуються — це стосується як транспортування сировини для виробництва, так і експорту готової продукції.

– Так, ситуація змінилась — однак наша команда робить все можливе, щоб українська промисловість працювала, а обсяги експорту вже у найближчій перспективі вийшли на довоєнні показники, – зазначив Кубраков.

Водночас окремі підприємства з іноземними акціонерами фактично заморожують власні виробничі потужності. Очільник Мінінфраструктури закликав бізнеси не забирати можливість працювати у людей, які перебувають в Україні.

– Вірю, що ми переможемо — як на фронті, так і економічно. Усі логістичні процеси, важливі для нашої країни, Міністерство інфраструктури зможе налагодити та побудувати заново, – констатував Кубраков.

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