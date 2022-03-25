Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись разговора очередного российского захватчика. Оказалось, что военные РФ надеялись возвратиться домой 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечают, что мечты российских захватчиков разбиваются так же быстро, как мифы о непобедимой армии “асвабадителей”.

— Да, захватчики надеялись 25 марта уже вернуться домой. По крайней мере, им это обещали. А сегодня их единственная надежда на спасение – попасть под потенциальную ротацию, – говорится в сообщении.

На обнародованной аудиозаписи захватчик говорит:

— Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь.

В СБУ также отмечают, что захватчики просто убегают под постоянным огнем ВСУ. В разговоре рашист также рассказал о прапорщике, у которого “поехала крыша”, так что у него пришлось забрать оружие, и поэтому дезертирство — обычное дело.