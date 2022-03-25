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Факты / Украина / Общество

Военные РФ мечтают о ротации, чтобы спастись: СБУ перехватила разговор захватчика

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
сбу

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись разговора очередного российского захватчика. Оказалось, что военные РФ надеялись возвратиться домой 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечают, что мечты российских захватчиков разбиваются так же быстро, как мифы о непобедимой армии “асвабадителей”.

— Да, захватчики надеялись 25 марта уже вернуться домой. По крайней мере, им это обещали. А сегодня их единственная надежда на спасение – попасть под потенциальную ротацию, – говорится в сообщении.

На обнародованной аудиозаписи захватчик говорит:

— Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь.

В СБУ также отмечают, что захватчики просто убегают под постоянным огнем ВСУ. В разговоре рашист также рассказал о прапорщике, у которого “поехала крыша”, так что у него пришлось забрать оружие, и поэтому дезертирство — обычное дело.

— Часть оккупантов уже сбежали в Крым. “Зато живы”, – отвечает жена. И верно говорит! Это ваш шанс сберечь свою жизнь! Мы будем гнать вас со своей земли! И мы обязательно победим, – добавляют в сообщении.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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