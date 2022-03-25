Служба безпеки України опублікувала аудіозапис розмови чергового російського загарбника. Виявилось, що військові РФ сподівалися повернутися додому 25 березня. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наголошують, що мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію “асвабадітєлєй”.

— Так, загарбники сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні, їм це обіцяли. А сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію, – йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому аудіозаписі загарбник каже:

— Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь.

В СБУ також зазначають, що загарбники просто тікають під постійним вогнем ЗСУ. У розмові рашист також розказав про прапорщика, у якого “поїхав дах”, тож у нього довелося забрати зброю, і тому дезертирство – звичайна річ.