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Факты / Украина / Общество

На Киевщине в окрестностях Славутича уже три дня подряд идут бои

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
На Киевщине в окрестностях Славутича уже три дня подряд идут бои

На Киевщине в окрестностях Славутича уже третий день подряд продолжаются бои. Оккупанты пытаются зайти в город, но защитники держат оборону.

Об этом в сообщает УНИАН.

— Третий день бои. В город они не нашли. Бои идут на окраинах. Город не сдаем, но силы на уровне, — отметил городской голова Славутича Юрий Фомичев.

По словам Фомичева, потери с украинской стороны есть, в том числе среди мирных жителей.

— Сколько гражданских погибло — поймем утром, — сказал он.

Фомичев добавил, что оккупанты обстреливают город из танков, минометов и САУ.

Фото: Славутич

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