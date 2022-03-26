На Киевщине в окрестностях Славутича уже три дня подряд идут бои

На Киевщине в окрестностях Славутича уже третий день подряд продолжаются бои. Оккупанты пытаются зайти в город, но защитники держат оборону.
Об этом в сообщает УНИАН.
— Третий день бои. В город они не нашли. Бои идут на окраинах. Город не сдаем, но силы на уровне, — отметил городской голова Славутича Юрий Фомичев.
По словам Фомичева, потери с украинской стороны есть, в том числе среди мирных жителей.
— Сколько гражданских погибло — поймем утром, — сказал он.
Фомичев добавил, что оккупанты обстреливают город из танков, минометов и САУ.
Фото: Славутич