Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

На Київщині в околицях Славутича вже три дні поспіль точаться бої

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
На Київщині в околицях Славутича вже три дні поспіль точаться бої

На Київщині в околицях Славутича вже третій день поспіль тривають бої. Окупанти намагаються зайти до міста, але захисники тримають оборону.

Про це в повідомляє УНІАН.

– Третій день бої. В місто вони не зайшли. Бої точаться на околицях. Місто не здаємо, але сили не рівні, – зазначив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

За словами Фомічева, втрати з українського боку є, в тому числі серед мирних мешканців.

– Скільки цивільних загинуло – зрозуміємо зранку, – сказав він.

Фомічев додав, що окупанти обстрілюють місто з танків, мінометів та САУ.

Фото: Славутич

Читайте
Російські війська обстріляли блокпост у Славутичі: виїзд з міста заблокований

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка