На Київщині в околицях Славутича вже три дні поспіль точаться бої

На Київщині в околицях Славутича вже третій день поспіль тривають бої. Окупанти намагаються зайти до міста, але захисники тримають оборону.

Про це в повідомляє УНІАН.

– Третій день бої. В місто вони не зайшли. Бої точаться на околицях. Місто не здаємо, але сили не рівні, – зазначив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

За словами Фомічева, втрати з українського боку є, в тому числі серед мирних мешканців.

– Скільки цивільних загинуло – зрозуміємо зранку, – сказав він.

Фомічев додав, що окупанти обстрілюють місто з танків, мінометів та САУ.

Фото: Славутич