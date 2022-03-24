В среду, 23 марта, российские войска обстреляли блокпост в Славутиче в Киевской области. Однако украинские защитники смогли сдержать выдвижение врага в сторону города.
Мэр Славутича Юрий Фомичев в видеообращении сообщил, что город сейчас заблокирован, уехать из него невозможно.
– Обстреляли наш блокпост. Выдвижение противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом, – отметил городской глава Славутича.
Юрий Фомичев рассказал, что сегодня никаких коридоров для выезда из Славутича нет, поэтому не стоит планировать поездку в ближайшие дни.
В Славутиче сейчас сложная ситуация с подвозом воды, еды и гуманитарной помощи, поскольку город фактически отрезан.
Мэр Славутича призвал жителей города следить за сигналами воздушной тревоги и прятаться от опасности в укрытии.