Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Происшествия

Российские войска обстреляли блокпост в Славутиче: выезд из города заблокирован

Юля Захарченко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

В среду, 23 марта, российские войска обстреляли блокпост в Славутиче в Киевской области. Однако украинские защитники смогли сдержать выдвижение врага в сторону города.

Мэр Славутича Юрий Фомичев в видеообращении сообщил, что город сейчас заблокирован, уехать из него невозможно.

– Обстреляли наш блокпост. Выдвижение противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом, – отметил городской глава Славутича.

Юрий Фомичев рассказал, что сегодня никаких коридоров для выезда из Славутича нет, поэтому не стоит планировать поездку в ближайшие дни.

В Славутиче сейчас сложная ситуация с подвозом воды, еды и гуманитарной помощи, поскольку город фактически отрезан.

Мэр Славутича призвал жителей города следить за сигналами воздушной тревоги и прятаться от опасности в укрытии.

Читайте
Опасно во всех районах Харькова: мэр Терехов о ситуации в городе

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка