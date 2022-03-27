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Факты / Украина / Общество

Сирена и массовая гибель животных: как распознать и подготовиться к химической атаке

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
протигаз, хімічна атака

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уже предостерегал, что Россия готовит химические атаки. Так, пропагандистские каналы ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лаборатории, которые якобы создают химическое оружие в Украине.

Кандидат химических наук, преподаватель химии в Атмосферной школе Глеб Репич в эфире информационного телемарафона объяснил, как распознать химическую атаку и как люди могут подготовиться.

— Опыт Сирии, когда российская армия использовала нервно-паралитические вещества показал, что люди не понимали, что началась химическая атака до того момента, пока у них не начинались симптомы. Поэтому это большая проблема, — говорит он.

Существует несколько факторов, по которым человек может понять, что началась химическая атака:

  • сигнал химической атаки: как сирена воздушной тревоги, только один гудок короткий, второй — длинный;
  • сигнал химической тревоги подадут тогда, когда уже обнаружат химическую атаку с помощью газо-химических анализаторов;
  • ракеты взрываются слабее, звук взрыва глухой и слабый;
  • массовая гибель малых животных, птиц, насекомых;
  • массовое проявление признаков отравления нервно-паралитическими веществами у людей: сужение зрачков, общая слабость мышц, слезотечение, слюноотделение, кровотечение из носа. В тяжелых случаях — потеря сознания, пена изо рта, задержка дыхания и смерть.

Репич также рассказал, как людям можно подготовиться к таким возможным атакам. По его словам, самое главное — это не оказаться на открытой местности.

— Идеальный вариант — это бомбоубежище, это штатное бомбоубежище с системой фильтрации воздуха — это метрополитен. Но, даже ваша квартира может стать достаточно хорошим убежищем во время химической атаки, особенно, если она оснащена металлопластиковыми окнами, которые плотно закрываются, — подчеркнул он.

В случае химической атаки необходимо закрыть окна, двери, все щели, вентиляционные отверстия, не пользоваться кондиционером. А если химическая атака застала человека на улице, то необходимо вернуться в дом или убежище. Важно снять одежду за пределами убежища, потому что она может быть заражена.

Затем необходимо провести дегазацию, то есть с мылом вымыть все участки тела, которые были открыты. Также в случае химической атаки необходимо включить средства связи и следить за распоряжениями ГСЧС или военных.

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