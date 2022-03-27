Центр протидії дезінформації при РНБО України вже застерігав, що Росія готує хімічні атаки. Так, пропагандистські канали щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні.

Кандидат хімічних наук, викладач хімії в Атмосферній школі Гліб Репіч в етері інформаційного телемарафону пояснив, як розпізнати хімічну атаку і як люди можуть підготуватися.

– Досвід Сирії, коли російська армія використовувала нервово-паралітичні речовини показав, що люди не розуміли що почалась хімічна атака до того моменту, поки в них не починалися симптоми. Тому це є велика проблема, – каже він.

Існує декілька факторів, за якими людина може зрозуміти, що почалася хімічна атака:

сигнал хімічної атаки: як сирена повітряної тривоги, тільки один гудок короткий, другий – довгий;

сигнал хімічної тривоги подадуть тоді, коли уже виявлять хімічну атаку за допомогою газо-хімічних аналізаторів;

ракети вибухають слабше, звук вибуху глухий і слабкий;

масова загибель малих тварин, птахів, комах;

масовий прояв ознак отруєння нервово-паралітичними речовинами у людей: звуження зіниць, загальна слабкість м’язів, сльозотеча, слиновиділення, кровотеча з носа. У тяжких випадках – втрата свідомості, піна з рота, затримка дихання і смерть.

Репіч також розповів, як людям можна підготуватись до таких можливих атак. За його словами, найголовніше – це не опинитися на відкритій місцевості.

– Ідеальний варіант – це бомбосховище, це штатне бомбосховище з системою фільтрації повітря – це метрополітен. Але, навіть ваша квартира може стати досить гарним прихистком під час хімічної атаки, особливо, якщо вона оснащена металопластиковими вікнами, які щільно закриваються, – наголосив він.

У разі хімічної атаки необхідно закрити вікна, двері, всі щілини, вентиляційні отвори, не користуватися кондиціонером. А якщо хімічна атака застала людину на вулиці, то необхідно повернутися в оселю чи сховище. Важливо зняти одяг за межами сховища, бо він може бути заражений.

Потім необхідно провести дегазацію, тобто з милом вимити всі ділянки тіла, які були відкриті. Також у разі хімічної атаки необхідно увімкнути засоби зв’язку та слідкувати за розпорядженнями ДСНС або військових.