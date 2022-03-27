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Факти / Україна / Суспільство

Сирена та масова загибель тварин: як розпізнати та підготуватися до хімічної атаки

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
протигаз, хімічна атака

Центр протидії дезінформації при РНБО України вже застерігав, що Росія готує хімічні атаки. Так, пропагандистські канали щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні.

Кандидат хімічних наук, викладач хімії в Атмосферній школі Гліб Репіч в етері інформаційного телемарафону пояснив, як розпізнати хімічну атаку і як люди можуть підготуватися.

– Досвід Сирії, коли російська армія використовувала нервово-паралітичні речовини показав, що люди не розуміли що почалась хімічна атака до того моменту, поки в них не починалися симптоми. Тому це є велика проблема, – каже він.

Існує декілька факторів, за якими людина може зрозуміти, що почалася хімічна атака:

  • сигнал хімічної атаки: як сирена повітряної тривоги, тільки один гудок короткий, другий – довгий;
  • сигнал хімічної тривоги подадуть тоді, коли уже виявлять хімічну атаку за допомогою газо-хімічних аналізаторів;
  • ракети вибухають слабше, звук вибуху глухий і слабкий;
  • масова загибель малих тварин, птахів, комах;
  • масовий прояв ознак отруєння нервово-паралітичними речовинами у людей: звуження зіниць, загальна слабкість м’язів, сльозотеча, слиновиділення, кровотеча з носа. У тяжких випадках – втрата свідомості, піна з рота, затримка дихання і смерть.

Репіч також розповів, як людям можна підготуватись до таких можливих атак. За його словами, найголовніше – це не опинитися на відкритій місцевості.

– Ідеальний варіант – це бомбосховище, це штатне бомбосховище з системою фільтрації повітря – це метрополітен. Але, навіть ваша квартира може стати досить гарним прихистком під час хімічної атаки, особливо, якщо вона оснащена металопластиковими вікнами, які щільно закриваються, – наголосив він.

У разі хімічної атаки необхідно закрити вікна, двері, всі щілини, вентиляційні отвори, не користуватися кондиціонером. А якщо хімічна атака застала людину на вулиці, то необхідно повернутися в оселю чи сховище. Важливо зняти одяг за межами сховища, бо він може бути заражений.

Потім необхідно провести дегазацію, тобто з милом вимити всі ділянки тіла, які були відкриті. Також у разі хімічної атаки необхідно увімкнути засоби зв’язку та слідкувати за розпорядженнями ДСНС або військових.

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