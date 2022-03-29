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Факты / Украина / Общество

В Одесской области произошла трагедия из-за несоблюдения правил безопасности в военное время

Илья Нежигай редактор ленты
небезпека, міни

В Одесской области произошел трагический случай из-за того, что жители региона не придерживались ограничений, введенных в связи с военным положением.

Об этом сообщил офицер оперативного командования “Юг” Владислав Назаров.

Он напомнил, что во время войны места для прогулок в Одессе и области существенно ограниченны.

— Сегодня (28 марта, — Ред.) в нашем регионе случилось трагическое происшествие. Несмотря на предупреждения и специальные ограждения, двое жителей Одесской области пренебрегли упомянутым ограничением. Обстоятельства трагедии уточняются, — сообщил Владислав Назаров.

Офицер оперативного командования напомнил, что в данный период силы безопасности и обороны предпринимают исключительные меры для недопущения попадания врага на украинские территории.

— Сегодня побережье Черного моря это не место отдыха, а вероятный плацдарм для высадки вражеского десанта, не подвергайте себя опасности, — сказал Владислав Назаров.

Накануне в Одесской области был задержан мужчина, причастный к незаконной переправке военнообязанных лиц за границу. Во время перевозки других мужчин, злоумышленник прикрывался удостоверением территориальной обороны. Ему грозит до девяти лет за решеткой.

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Фото: Depositphotos

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