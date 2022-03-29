На Одещині стався трагічний випадок через те, що жителі регіону не дотримувалися обмежень, запроваджених у зв’язку з воєнним станом.

Про це повідомив офіцер оперативного командування “Південь” Владислав Назаров.

Він нагадав, що під час війни місця для прогулянок в Одесі та області суттєво обмежені.

– Сьогодні (28 березня, – Ред.) у нашому регіоні сталася трагічна подія. Незважаючи на попередження та спеціальні огорожі, двоє мешканців Одеської області знехтували згаданим обмеженням. Обставини трагедії уточнюються, – повідомив Владислав Назаров.

Офіцер оперативного командування нагадав, що в цей період сили безпеки та оборони вживають виняткових заходів для недопущення влучення ворога на українські території.

– Сьогодні узбережжя Чорного моря це не місце відпочинку, а ймовірний плацдарм для висадки ворожого десанту, не наражайте себе на небезпеку, – сказав Владислав Назаров.

Напередодні на Одещині було затримано чоловіка, причетного до незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Під час перевезення інших чоловіків зловмисник прикривався посвідченням територіальної оборони. Йому загрожує до дев’яти років за ґратами.