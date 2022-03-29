Від медичного туризму до інформбезпеки: перелік ресурсів для безкоштовного навчання

У Центрі протидії дезінформації створили перелік онлайн-ресурсів для освіти, які дають можливість навчатися безкоштовно. Серед них – Prometheus, Blue Array Academy та CyberBionic Systematics.

Ресурс Prometheus надає українцям безкоштовний доступ до онлайн-курсів на різні теми: від медичного туризму до інформаційної безпеки.

Курс Technical SEO Certification англійською мовою можна пройти безкоштовно на сайті Blue Array Academy, спікерами програми стануть спеціалісти з технічної оптимізації.

Також основам програмування можна навчитись на освітній платформі ITVDN.

У ЦПД зазначили, що CyberBionic Systematics запрошує всіх українців, які прагнуть зробити старт у вивченні програмування, на безкоштовний онлайн-курс C# Стартовий, який викладатиметься українською мовою.

ЦПД спростовує російські фейки

Центр протидії дезінформацію опублікував добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, створених російською пропагандою.

Серед них – повідомлення Міноборони Росії про “українських націоналістів на бандер-мобілях”, які начебто з мінометів обстріляли черги біля магазинів та банкоматів, внаслідок чого загинуло три людини. У ЦПД наголосили, що ця інформація – неправда.