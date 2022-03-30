СБУ ликвидировала масштабную сеть вражеских интернет-агентов, поддерживавших агрессию РФ

С начала полномасштабной войны России против Украины СБУ ликвидировала крупную сеть вражеских интернет-агентов, поддерживавших российскую агрессию. Всего специальная служба задержала 20 наемников Кремля в разных регионах страны.

Семь из них уже подтвердили свою связь с российскими спецслужбами, а в отношении некоторых граждан суд уже вынес приговоры.

В Хмельницком приговорили к четырем годам тюремного заключения агента, призывавшего к захвату государственной власти в Украине, а наших защитников — присоединяться к так называемым ЛНР и ДНР.

Под Киевом задержали двух жителей, поддерживавших признание Россией “независимости ЛДНР”. Еще один псевдоблогер призвал поддерживать российских военных.

В Черкассах разоблачили мужчину, который в социальных сетях нахваливал работу вражеских пилотов, уничтожавших с воздуха жилые дома и украинские города.

В Одессе разоблачили местного жителя, который распространял призывы об изменении госграниц и поддерживал агрессивную войну Российской Федерации в Украине.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что продолжают находить и привлекать к ответственности всех российских наемников, совершивших преступления на территории нашей страны.