СБУ ліквідувала масштабну мережу ворожих інтернет-агентів, які підтримували агресію РФ

Від початку повномасштабної війни Росії проти України СБУ ліквідувала велику мережу ворожих інтернет-агентів, які підтримували російську агресію. Загалом спеціальна служба затримала 20 найманців Кремля у різних регіонах країни.

Семеро з них вже підтвердили свій зв’язок з російськими спецслужбами, а щодо деяких громадян суд вже виніс вироки.

У Хмельницькому засудили до чотирьох років тюремного ув’язнення агента, який закликав до захоплення державної влади в Україні, а наших захисників – приєднуватися до так званих ЛНР та ДНР.

Під Києвом затримали двох жителів, які підтримували визнання Росією “незалежності ЛДНР”. Ще один псевдоблогер закликав підтримувати російських військових.

У Черкасах викрили чоловіка, який у соціальних мережах нахвалював роботу ворожих пілотів, які з повітря знищували житлові будинки та українські міста.

В Одесі викрили місцевого жителя, який поширював заклики про зміну держкордону та підтримував агресивну війну Російської Федерації в Україні.

У Службі безпеки України наголосили, що продовжують знаходити та притягувати до відповідальності всіх російських найманців, які скоїли злочини на території нашої країни.