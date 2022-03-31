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Факты / Украина / Общество

Украинские военные “зачистили” Малую Рогань на Харьковщине: как выглядит село

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Мала Рогань

Украинские военные “зачистили” село Малая Рогань Харьковской области, которое на днях отбили от оккупантов.

– Разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные “подарки”, брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины – так выглядит село близ Харькова. Российское преступление на каждом шагу! – говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, российские захватчики заняли село Малая Рогань под Харьковом 10 марта. Оккупанты блокировали населенный пункт и не разрешали въехать туда гуманитарной помощи.

На территории села точились ожесточенные бои, а каждая улица так или иначе получила повреждения от действий войск РФ.

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