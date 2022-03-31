Украинские военные “зачистили” село Малая Рогань Харьковской области, которое на днях отбили от оккупантов.

– Разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные “подарки”, брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины – так выглядит село близ Харькова. Российское преступление на каждом шагу! – говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, российские захватчики заняли село Малая Рогань под Харьковом 10 марта. Оккупанты блокировали населенный пункт и не разрешали въехать туда гуманитарной помощи.

На территории села точились ожесточенные бои, а каждая улица так или иначе получила повреждения от действий войск РФ.