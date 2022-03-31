Українські військові “зачистили” село Мала Рогань на Харківщині, яке днями відбили від окупантів.

– Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані “подарунки”, кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини – так виглядає село поблизу Харкова. Російський злочин на кожному кроці! – йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, російські загарбники зайняли село Мала Рогань під Харковом 10 березня. Окупанти блокували населений пункт і не дозволяли в’їхати туди гуманітарній допомозі.

На території села точилися запеклі бої, а кожна вулиця так чи інакше отримала пошкодження від дій військ РФ.