У четвер, 31 березня, в роботі застосунку Приват24 стався збій: у користувачів виникли проблеми з авторизацією.

Так, під час спроби авторизуватися та ввести пароль у застосунку приходить оповіщення про “регламентні роботи”.

– Шановний клієнте, перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи, – сказано в оповіщенні.

В пресслужбі ПриватБанку підтвердили, що стався технічний збій в авторизації, тобто збій у Приват24 під час входу через додаток.

У фінустанові вже працюють над усуненням проблеми. В банку обіцяють усунути проблему вже найближчим часом.

– Відбувся збій в роботі Приват24 для деяких клієнтів. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Трішки зачекайте, – зазначається в повідомленні на Facebook-сторінці ПриватБанку у коментарях до останньої публікації.

У фінустанові уточнили, що збій стався в роботі не у всіх клієнтів, а лише в деяких.

Як відомо, Приват24 є сервісом інтернет-банкінгу. Він працює з березня 2001 року й належить ПриватБанку.

Джерело: Facebook-сторінка ПриватБанку