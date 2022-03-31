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Факти / Україна / Суспільство

У роботі Приват24 стався збій: що відомо

Юлія Соколова редакторка стрічки
Приватбанк

У четвер, 31 березня, в роботі застосунку Приват24 стався збій: у користувачів виникли проблеми з авторизацією.

Так, під час спроби авторизуватися та ввести пароль у застосунку приходить оповіщення про “регламентні роботи”.

– Шановний клієнте, перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи, – сказано в оповіщенні.

Збій у Приват24

В пресслужбі ПриватБанку підтвердили, що стався технічний збій в авторизації, тобто збій у Приват24 під час входу через додаток.

У фінустанові вже працюють над усуненням проблеми. В банку обіцяють усунути проблему вже найближчим часом.

– Відбувся збій в роботі Приват24 для деяких клієнтів. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Трішки зачекайте, – зазначається в повідомленні на Facebook-сторінці ПриватБанку у коментарях до останньої публікації.

У фінустанові уточнили, що збій стався в роботі не у всіх клієнтів, а лише в деяких.

Збій у Приват24

Як відомо, Приват24 є сервісом інтернет-банкінгу. Він працює з березня 2001 року й належить ПриватБанку.

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Джерело: Facebook-сторінка ПриватБанку

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Фото: Depositphotos

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