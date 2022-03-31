Из-за войны в Украине и ситуации с тем, что значительное количество украинцев покинули свои дома и не могут фиксировать данные счетчиков, в стране изменили механизм расчета платежей за воду.

Информацию озвучили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Во время этого периода будет использоваться так называемый корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение объемов поставок услуг по сравнению с мирным временем.

— Исполнители будут корректировать объем потребления услуг по централизованному водоснабжению, поставке горячей воды и централизованному водоотводу в населенном пункте во время действия военного положения, – говорится в сообщении.

Уже с марта граждане, которые не могут передать показатели счетчиков или просто их не имеют, получат платежки с учетом корректирующего коэффициента.

Из-за войны в Украине, которая началась 24 февраля, большое количество граждан вынуждены были покинуть свои дома. Речь идет преимущественно о жителях восточных, северных и южных регионов, которые страдают от боевых действий больше всего.