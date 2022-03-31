Через війну в Україні та ситуацію з тим, що значна кількість українців полишили свої будинки та не можуть фіксувати дані лічильників, у країні змінили механізм розрахунку платежів за воду.

Інформацію озвучили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Під час цього періоду використовуватиметься так званий корегувальний коефіцієнт, він враховує зменшення обсягів постачання послуг порівняно з мирним часом.

– Виконавці коригуватимуть обсяг споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення у населеному пункті під час дії воєнного стану, – йдеться у повідомленні.

Уже з березня громадяни, які не можуть передати показники лічильників чи просто їх не мають, отримають платіжки з урахуванням коригувального коефіцієнта.

Через війну в Україні, яка розпочалася 24 лютого, велика кількість громадян змушені були полишити свої домівки. Йдеться здебільшого про мешканців східних, північних та південних регіонів, які потерпають від бойових дій найбільше.