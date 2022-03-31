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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрел Лисичанска и переброска сил РФ из оккупированной Грузии: что происходит на 36-е сутки войны в Украине (онлайн)

Обстрел Лисичанска и переброска сил РФ из оккупированной Грузии: что происходит на 36-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
07:27 - 31 марта

Генеральный штаб ВСУ владеет информацией о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, 652 группа информационно-психологических операций и офицеры 12 главного управления генерального штаба РФ работают над реализацией сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики.

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06:59 - 31 марта

В разведке США сообщают о растущей напряженности между президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Причина кроется в недостаточной осведомленности главы Кремля о потерях и неудачах армии РФ в Украине.

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06:52 - 31 марта

Сенатор США Ангус Кинг заявил, что именно сейчас война в Украине переходит в решающую стадию, поскольку российские войска переориентируют свои усилия, а глава РФ Владимир Путин делает все более отчаянные шаги.

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06:34 - 31 марта

Глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг констатирует: Путин недооценил сопротивление украинского народа, силу коалиции, которая будет противостоять его действиям, и экономические последствия режима санкций.

Тем временем он переоценил способности своих военных, которые должны были обеспечить быструю победу.

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05:13 - 31 марта

1 апреля возобновятся переговоры с российской делегацией в онлайн формате.

Об этом в своем сообщил председатель фракции Слуга народа, член переговорной группы Давид Арахамия.

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04:50 - 31 марта

Власти Словакии заявили, что вышлют 35 российских дипломатов на основании информации, предоставленной спецслужбами.

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Словакии Юрай Томага.

— Мы сожалеем, что после предыдущих высылок российских дипломатов в последние пару лет российская дипломатическая миссия не проявила интереса к нормальной работе в Словакии, — добавил он.

Ранее в этом месяце Словакия, являющаяся членом Европейского союза, уже выслала трех российских дипломатов за шпионаж.

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04:24 - 31 марта

В Крыму проводится активный призыв крымских татар.

Украинский крымскотатарский политик Эскендер Бариеврассказал, что оккупационная крымская власть также установила ограничения на выезд из Крыма мужчинам призывного возраста (от 18 до 45 лет).

— Да, действительно это имеет место. И мы это отслеживаем. И также работаем с нашими гражданами, чтобы они прятались. Или выезжали из Крыма, или если к ним приходят и пытаются призвать в вооруженные силы РФ, то, соответственно, отказываться публично, — отметил Бариев.

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03:19 - 31 марта

Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и министерств обороны нескольких стран Восточной Европы, согласно отчету группы анализа угроз Google.

В отчете не говорится, какие вооруженные силы стали мишенью в ходе того, что Google назвал кампаниями по фишингу учетных данных, которые были запущены базирующейся в России группой под названием Coldriver или Callisto.

Кампании проводились с использованием вновь созданных учетных записей Gmail.

Google заявляет, что, хотя уровень успеха этих кампаний неизвестен, ему неизвестно о компрометации каких-либо учетных записей Gmail.

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01:25 - 31 марта

В течение двух последних дней противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на Востоке страны.

Во время авианалетов в Харьковской области от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также имеются сведения об сбитии двух крылатых ракет врага по разным направлениям.

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00:56 - 31 марта
Оперативная информация по состоянию на 24.00 30.03.2022 по российскому вторжению

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