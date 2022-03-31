Обстрел Лисичанска и переброска сил РФ из оккупированной Грузии: что происходит на 36-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Генеральный штаб ВСУ владеет информацией о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, 652 группа информационно-психологических операций и офицеры 12 главного управления генерального штаба РФ работают над реализацией сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики.
В разведке США сообщают о растущей напряженности между президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны страны Сергеем Шойгу.
Причина кроется в недостаточной осведомленности главы Кремля о потерях и неудачах армии РФ в Украине.
Сенатор США Ангус Кинг заявил, что именно сейчас война в Украине переходит в решающую стадию, поскольку российские войска переориентируют свои усилия, а глава РФ Владимир Путин делает все более отчаянные шаги.
Глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг констатирует: Путин недооценил сопротивление украинского народа, силу коалиции, которая будет противостоять его действиям, и экономические последствия режима санкций.
Тем временем он переоценил способности своих военных, которые должны были обеспечить быструю победу.
1 апреля возобновятся переговоры с российской делегацией в онлайн формате.
Об этом в своем сообщил председатель фракции Слуга народа, член переговорной группы Давид Арахамия.
Власти Словакии заявили, что вышлют 35 российских дипломатов на основании информации, предоставленной спецслужбами.
Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Словакии Юрай Томага.
— Мы сожалеем, что после предыдущих высылок российских дипломатов в последние пару лет российская дипломатическая миссия не проявила интереса к нормальной работе в Словакии, — добавил он.
Ранее в этом месяце Словакия, являющаяся членом Европейского союза, уже выслала трех российских дипломатов за шпионаж.
В Крыму проводится активный призыв крымских татар.
Украинский крымскотатарский политик Эскендер Бариеврассказал, что оккупационная крымская власть также установила ограничения на выезд из Крыма мужчинам призывного возраста (от 18 до 45 лет).
— Да, действительно это имеет место. И мы это отслеживаем. И также работаем с нашими гражданами, чтобы они прятались. Или выезжали из Крыма, или если к ним приходят и пытаются призвать в вооруженные силы РФ, то, соответственно, отказываться публично, — отметил Бариев.
Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и министерств обороны нескольких стран Восточной Европы, согласно отчету группы анализа угроз Google.
В отчете не говорится, какие вооруженные силы стали мишенью в ходе того, что Google назвал кампаниями по фишингу учетных данных, которые были запущены базирующейся в России группой под названием Coldriver или Callisto.
Кампании проводились с использованием вновь созданных учетных записей Gmail.
Google заявляет, что, хотя уровень успеха этих кампаний неизвестен, ему неизвестно о компрометации каких-либо учетных записей Gmail.
В течение двух последних дней противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на Востоке страны.
Во время авианалетов в Харьковской области от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также имеются сведения об сбитии двух крылатых ракет врага по разным направлениям.