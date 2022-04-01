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Факты / Украина / Общество

О освобожденных городах, антигероях и переговорах с ЕС — новое обращение Зеленского

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Володимир Зеленський

Владимир Зеленский назвал российских оккупантов чудовищами, которые сжигают, грабят, нападают и пытаются убить.

Об этом президент Украины сообщил в своем новом обращении.

— Весь этот март и пять дней февраля захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с разных сторон — с земли, неба, моря. Лезут, летят плывут. В них столько же зла, сколько жажды разрушения, что это напоминает не людей, а нечто потустороннее. Каких-то чудовищ, — сказал Зеленский.

Зеленский также подтвердил то, что украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. Он поблагодарил за это украинских бойцов, разведку, Национальную полицию и Национальную гвардию.

На север от Киева, Черниговском направлении и в Сумской области продолжается изгнание врага. По словам Зеленского, оккупанты и сами осознают, что не справляются с интенсивностью боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта.

— Мы знаем их замыслы, знаем, что они планируют и делают. Знаем, что они бегут из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других направлениях, где нам может быть сложно, — сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев проявлять сдержанность в эмоциях и переживаниях.

— Мы все одинаково хотим победы, но впереди будут сражения. Еще надо пройти сложный путь, чтобы получить все то, к чему стремимся, — заявил Зеленский.

Сдержанность в эмоциях и готовность к борьбе — вот к чему призывал Зеленский.

Также президент сообщил, что подписал указ о награждении 36 военнослужащих ВСУ и поблагодарил их за работу.

Зеленский также сообщил о наказании для антигероев, которые предали Украину. Среди них экс-начальник управления внутренней разведки службы безопасности Украины Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УЗБУ Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

— Случайным генералам с нами не по пути, — заметил президент.

По словам Зеленского, ситуация на южном направлении и Донбассе остается крайне сложной. Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированный Херсон и пытаются закрепить там свое присутствие.

Также президент Украины обратился к парламентам Австралии, Нидерландов и Бельгии и призвал усилить санкции против РФ.

— Давить на агрессора нужно до тех пор, пока агрессия не иссякнет, — сказал Зеленский.

С Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем Зеленский обсудил экономическую помощь Украине и о действиях для полноправного членства в ЕС.

— Пусть в Москве не забывают, что санкционная политика будет только продолжаться и усиливаться. Пока нет мира — нужны санкции, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский сообщил и о разговоре с президентом Турции Раджепом Эрдоганом.

— Говорили очень конкретно, в частности, о переговорах в Турции с РФ, а также о создании действенной системы гарантий для Украины о безопасности, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также напомнил о новой услуге в приложении Дія направленной на возмещения компенсации украинцам за разрушенные дома.

Зеленский подчеркнул, что государство вернет все, что разрушила Россия — дома, квартиры и тому подобное.

За несколько дней, подано уже более 24 тыс. заявок.

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Фото: Офис президента

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