Про звільнені міста, антигероїв та переговори з ЄС – нове звернення Зеленського

Володимир Зеленський назвав російських окупантів потворами, які спалюють, грабують, нападають і намагаються вбити.

Про це президент України повідомив у своєму новому звернення.

– Увесь цей березень і п’ять днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі з різних сторін – з землі, неба, моря. Лізуть, летять пливуть. В них стільки ж зла, скільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, – сказав Зеленський.

Зеленський також підтвердив те, що українські міста поступово звільняються від окупантів. Він подякував за це українським бійцям, розвідці, Національній поліції та Національній гвардії.

На північ від Києва, Чернігівському напрямку та у Сумській області продовжується вигнання ворога. За словами Зеленського, окупанти і самі усвідомлюють, що не справляються з інтенсивністю бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня.

– Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б’ємо, аби зосередитись на інших напрямках, де нам може бути складно, – сказав Зеленський.

Президент закликав українців проявляти стриманість в емоціях та переживаннях.

– Ми усі однаково хочемо перемоги, але попереду будуть битви. Ще треба пройти складний шлях, аби отримати все те, чого прагнемо, – заявив Зеленський.

Стриманість в емоціях та готовність до боротьби – ось до чого закликав Зеленський.

Також президент повідомив, що підписав указ про нагородження 36 військовослужбовців ЗСУ та подякував їх за роботу.

Зеленський також повідомив про покарання для антигероїв, які зрадили Україну. Серед них екс-начальник управління внутрішньої розвідки служби безпеки України Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УЗБУ Херсонської області Криворучко Сергій Олександрович.

– Випадковим генералам з нами не по дорозі, – зауважив президент.

За словами Зеленського, ситуація на Південному напрямку та Донбасі залишається вкрай складною. Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окупований Херсон та намагаються закріпити там свою присутність.

Також президент України звернувся до парламентів Австралії, Нідерландів та Бельгії та закликав посилити санкції проти РФ.

– Тиснути на агресора потрібно доти, поки агресія не вичерпається, – сказав Зеленський.

З Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем Зеленський обговорив економічну допомогу Україні та про дії, для повноправного членства в ЄС.

– Нехай у Москві не забувають, що санкційна політика буде тільки продовжуватись та посилюватись. Поки немає миру – потрібні санкції, – наголосив Зеленський.

Зеленський повідомив і про розмову з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом.

– Говорили дуже конкретно, зокрема, про перемовини в Туреччині з РФ, а також про створення дієвої системи гарантій для України про безпеку, – наголосив Зеленський.

Президент України також нагадав про нову послугу у додатку Дія спрямовану на відшкодування компенсації українцям за зруйновані оселі. Зеленський наголосив, що держава поверне усе, що зруйнувала Росія – будинки, квартири тощо.

За кілька днів, подано вже понад 24 тис. заявок.