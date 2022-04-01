Президент Украины Владимир Зеленский принял решение лишить высших военных званий двух генералов СБУ.

Об этом он сообщил во время нового обращения. Так, звания генерала лишили экс-начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

— Сейчас нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они получат наказание, — отметил он.

По словам Зеленского, те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, непременно будут лишены высших воинских званий. Президент сослался на ст. 48 Дисциплинарного устава ВСУ.

— Случайным генералам с нами дальше не по пути, а настоящим героям из Службы безопасности такая же абсолютная благодарность, как и каждому, кто искренне защищает наше государство, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подписал указ о создании двух военных администраций в городах Кременная и Рубежное Северодонецкого района Луганской области.