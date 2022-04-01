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Факты / Украина

Зеленский лишил высших воинских званий двух генералов СБУ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Зеленский лишил высших воинских званий двух генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение лишить высших военных званий двух генералов СБУ.

Об этом он сообщил во время нового обращения. Так, звания генерала лишили экс-начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

— Сейчас нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они получат наказание, — отметил он.

По словам Зеленского, те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, непременно будут лишены высших воинских званий. Президент сослался на ст. 48 Дисциплинарного устава ВСУ.

— Случайным генералам с нами дальше не по пути, а настоящим героям из Службы безопасности такая же абсолютная благодарность, как и каждому, кто искренне защищает наше государство, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подписал указ о создании двух военных администраций в городах Кременная и Рубежное Северодонецкого района Луганской области.

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