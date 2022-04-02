21 березня український суд ухвалив рішення – заарештувати 12 літаків АН-124-100 Руслан, якими володіє найбільший російський приватний авіаперевізник Волга-Днепр, який забезпечував майже половину усіх комерційних перевезень російського ринку.

Цей перевізник, за версією українського слідства, незаконно надав дозвіл на продовження польотів Русланів, хоча єдиний, хто має право надавати такий дозвіл – це їхній розробник ДП Антонов.

21 березня Святошинський районний суд Києва за клопотанням Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ухвалив рішення накласти арешт на 12 Русланів, якими володіє Волга-Днепр.

Як дослідили журналісти Схем, висновок про те, що строк служби Русланів можна продовжувати надала німецька компанія AMTES GmbH. Саме його затвердило Федеральне агентство повітряного простору РФ (Росавіації).

Ця німецька компанія оголосила себе “розробником модифікації” літака АН-124-100, який начебто має право це вирішувати.

— При цьому саме ДП Антонов, як розробник, є утримувачем сертифікату на літаки АН-124-100, а тому будь-які підприємства-виробники, які без погодження з ДП Антонов здійснюють внесення змін в типову конструкцію повітряних суден, зокрема продовження ресурсу повітряного судна АН-124-100, ставлять під загрозу безпеку експлуатації даних літаків, – йдеться в ухвалі Святошинського суду.

За словами експерта з авіаційного права, директора консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександра Ланецького, встановлює правила та пролонгує дозвіл лише розробник.

— Що стосується радянської школи літакобудування – вони нікому це право не делегували. Для виробника в останні 30 років це стало засобом до існування.

Цікаво, що AMTES GmbH отримала сертифікат Організації-Розробника модифікацій літака Ан-124-100 у 2017 році. Його їй видало Мінтранспорту РФ. Хоча за версією українського слідства, ДП Антонов нікому не передавав технічних даних стосовно характеристик, систем та льотної придатності літаків типу Ан-124-100, а тому продовжувати термін служби Русланів може тільки це українське ДП.

Також за даними німецького реєстру юридичних осіб North Data, до 2015-го фірма мала назву Volga-Dnepr Technics GmbH, а її керівниками були громадяни Росії. За даними українського слідства, AMTES входить до групи Волга-Днепр. Таку ж інформацію AMTES публікував на офіційному сайті.

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Перша спроба України арештувати Руслани була ще у 2019 році. Подільський районний суд на прохання Нацполіції Києва наклав арешт на п’ять АН фірми Волга-Днепр, заборонивши їй, а також третім особам вчиняти будь-які дії, спрямовані на експлуатацію, посадку та зліт літаків АН-124-100.

Цю ухвалу фактично не виконали – за даними сайтів з моніторингу повітряних суден, літаки так само продовжували здійснювати рейси.

З початком повномасштабної військової агресії РФ проти України питання арешту цих літаків актуалізувалося. Справу перекваліфікували на суворішу статтю кримінального кодексу – Зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків і збільшили кількість літаків. Так Святошинський суд Києва ухвалив арештувати не п’ять, а 12 літаків АН-124-100 Руслан, які є у власності Волга-Днепр.

Згідно з ухвалою суду, літаки підлягають передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В ухвалі вказано бортові номери літаків. Це дозволило Схемам за допомогою системи моніторингу повітряних суден FlightRadar24 встановити, де зараз перебувають 11 з 12 АН.

Де знаходиться Руслан з бортовим номером RA-82068 – точно невідомо. У FlightRadar24 таких даних немає. Це може означати, що за останні три роки рейсів він не здійснював. Востаннє його помічали в повітряному просторі російської Пермі у листопаді 2018-го.

Де знаходяться літаки АН, що підлягають конфіскації?

Шість літаків наразі перебувають у Росії. Борти RA-82044, RA-82047, RA-82077 та RA-82081 – зараз в аеропорту Ульяновська, ще одне повітряне судно з бортовим номером RA-82074 – у Казані. Руслан з бортовим RA-82042 стоїть у Новосибірську.

У НАЗК зазначили, що виконати рішення українського суду і заарештувати Руслани, які зараз у Росії, практично неможливо через “принцип суверенітету”. Тобто держава реалізує свої повноваження на своїй території, і ніхто не може і змусити її вчинити певні дії.

Ще один Руслан з бортовим номером RA-82079 – у Туреччині.

Три АН-124-100 з бортовими номерами RA-82043, RA-82045 та RA-82046, заарештовані українським судом, за даними FlightRadar24, стоять в аеропорту Лейпцига у Німеччині. Останній з них прилетів туди 28 січня.

Ще один літак Волги-Днепр з бортовим номером RA-82078 нині перебуває в аеропорту Торонто у Канаді. Останній свій рейс перед блокуванням повітряного простору літак здійснив з аеропорту Анкоридж у США.

Орієнтовна вартість одного літака Руслан, за словами адвоката Романа Марченка, який представляє інтереси ДП Антонов – близько $70 млн. Якщо вдасться конфіскувати принаймні ті літаки, які знаходяться в Європі та Канаді, то їхня загальна вартість складе близько $280 млн або понад $8 млрд грн.

Наразі українські правоохоронці у співпраці із колегами з Європи, США та Канади вживають заходів для арешту цих літаків, а також розробляють універсальний правовий механізм, який дозволить у подальшому конфіскувати ці літаки на користь України.