Российские войска сосредоточили основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о мероприятиях подготовки личного состава и техники врага, чтобы сформировать дополнительные подразделения для участия в боевых действиях на территории Украины.

На Полесском направлении захватчики отвели отдельные подразделения на территорию Беларуси с последующим перекидыванием в Российскую Федерацию.

На освобожденной территории Киевской области совершается зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами.

Под Сумами продолжается уход вражеских войск. На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих РФ, которые скрываются или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков. Основные усилия врага сосредотачиваются на продолжении наступательных действий возле Изюма.

На Донецком направлении враг обстреливает мирные города и села, а также позиции украинских защитников. На Южнобужском направлении продолжается бой за населенный пункт Александровка.

Фото: Генштаб ВСУ