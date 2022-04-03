Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Общество

Российские войска сосредоточили усилия на установлении контроля на Донбассе – ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
Российские войска сосредоточили усилия на установлении контроля на Донбассе – ВСУ

Российские войска сосредоточили основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о мероприятиях подготовки личного состава и техники врага, чтобы сформировать дополнительные подразделения для участия в боевых действиях на территории Украины.

На Полесском направлении захватчики отвели отдельные подразделения на территорию Беларуси с последующим перекидыванием в Российскую Федерацию.

На освобожденной территории Киевской области совершается зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами.

Читайте
Освобожденный Ирпень закрывают на выезд, все машины будут проверять - Маркушин

Под Сумами продолжается уход вражеских войск. На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих РФ, которые скрываются или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков. Основные усилия врага сосредотачиваются на продолжении наступательных действий возле Изюма.

На Донецком направлении враг обстреливает мирные города и села, а также позиции украинских защитников. На Южнобужском направлении продолжается бой за населенный пункт Александровка.

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка