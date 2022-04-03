Російські війська зосередили основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про заходи підготовки особового складу та техніки ворога, щоб сформувати додаткові підрозділи для участі у бойових діях на території України.

На Поліському напрямку загарбники відвели окремі підрозділи на територію Білорусі з подальшим перекиданням до Російської Федерації.

На звільненій території Київської області здійснюється зачистка території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами.

Під Сумами продовжується відхід ворожих військ. На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців РФ, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій біля Ізюма.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює мирні міста та села, а також позиції українських захисників. На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка.

Фото: Генштаб ЗСУ