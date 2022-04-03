После освобождения Киевщины от российских захватчиков украинцы вздрогнули от масштаба и жестокости преступлений, совершенных оккупантами за прошлый месяц на территории области.

Нужно как можно быстрее задокументировать, собрать доказательства, провести расследование, чтобы наказать виновных в совершении этих ужасных преступлений.

Что для этого нужно Фактам рассказала Татьяна Печончик из Центра защиты прав человека ZMINA.

— Нужно создать условия для сбора и фиксации доказательств и скоординировать и наладить сотрудничество освобождающих территории и правоохранительных органов, которые будут расследовать преступления, совершенные вражескими войсками, — подчеркнула эксперт.

Что это значит. Во-первых, нужно разминировать территорию. Те, кто будут разминировать, должны знать и помнить, что за ними придут следователи. Поэтому нужно максимально оставлять предметы, которые могут представлять интерес для следствия.

Следует создать безопасные условия для проведения следственных действий, обеспечить изоляцию мест совершения преступлений от посторонних лиц. Чтобы туда могли зайти специалисты по сбору доказательств и задокументировать все необходимые факты.

Территория преступлений и количество мест преступлений велико, поэтому имеющиеся специалисты могут не справиться. Следовательно, необходимо расширить состав оперативно-следственных групп лицами, обладающими опытом расследования насильственных преступлений, из состава национальной полиции, ДБР, СБУ. Надо разрешить широкому кругу экспертов, судмедэкспертов, криминалистов обеспечить сбор фото- и видеоматериалов.

Важно найти все места массовых и единичных захоронений, идентифицировать все тела. Это должно быть одной из первых задач оперативно-следственных групп.

– Мы понимаем, что не будет хватать судмедэкспертов, поэтому можно привлекать патологоанатомов и других медицинских специалистов по согласованию Минздрава, – советует Татьяна Печончик.

Сейчас Украина должна обратиться к международным партнерам и организациям для привлечения специалистов с опытом для идентификации тел погибших, для получения соответствующего оборудования и других ресурсов.

— Еще очень важно сделать две вещи: привести в порядок правовую рамку – Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, – констатировала эксперт. — Потому что Украина так и не привела свой уголовный кодекс в соответствие с международным уголовным правом.

Оказывается, у нас на восьмом году войны до сих пор нет определений военных преступлений и преступлений против человечности, содержащихся в международном праве.

Еще в мае 2021 года, наконец, был принят законопроект №2689, гармонизирующий украинское законодательство с международным уголовным и гуманитарным правом. Но президент Зеленский до сих пор его не подписал.

– Мы требуем, чтобы президент подписал этот законопроект и дал прокурорам надлежащие правовые инструменты, чтобы квалифицировать эти преступления, – настаивает Татьяна Печончик. — Ведь есть очень большая разница между происходящим изнасилованием в мирной жизни и тем, что совершает русская оккупационная армия, есть разница между разбоем и убийством в мирной жизни и тем, что совершает русская армия на территории Украины.

Эти преступления, если они совершаются во время войны намного тяжелее, они не имеют сроков давности и предусматривают более тяжкие наказания.

Верховная Рада должна безотлагательно разработать и внести изменения в УПК, чтобы дать следователям и прокурорам больше инструментов в расследовании этих преступлений.

В частности, необходимо разрешить дистанционный опрос потерпевших, жертв. Ведь мы знаем, что многие выехали из мест проживания и даже из Украины.

Нужно, чтобы по этим преступлениям были изменены сроки давности, и чтобы они не влияли на ход расследования.

Эксперт подчеркнула, что сейчас нужно всем работать четко, корректно и слаженно, чтобы быстро собрать все эти материалы, идентифицировать погибших, провести расследование и привести правовую рамку в порядок, чтобы можно было квалифицировать все это как тяжкие международные преступления.

Фото: Владимир Коваль