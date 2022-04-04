После освобождения города Буча на Киевщине весь мир вздрогнул от увиденного. Сотни изнасилованных, замученных, расстрелянных русскими оккупантами местных жителей, гражданских. Людей убивали и пытали с особым цинизмом.

Те преступления, совершенные российскими военными, обнаруженные и задокументированные в Буче, и в других городах вокруг Киева являются международными преступлениями, за которыми рано или поздно последует ответственность.

Не меньший цинизм проявили российские агрессоры после того, как мир заговорил о Бучанской резне, иначе эти события назвать нельзя.

– Официальное руководство России в лице министерства обороны с не меньшим цинизмом назвало все увиденное сообществом фейками и постановкой, – сказал советник руководителя ОП Украины Сергей Лещенко на брифинге. – Они заявили, что вроде бы не причастны к этим массовым убийствам:

Так было сказано. Минобороны РФ утверждает, что ни один местный житель за время пребывания в Буче российских вооруженных сил не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Интересен тот факт, что перед этим заявлением руководства минобороны России, все российские пропагандистские телеграмм-каналы распространяли заявления, сообщения и фейки, которыми пытались посеять недоверие к этим шокирующим кадрам.

— Один из крупнейших телеграмм-каналов российской пропаганды заявил, что видео с телами убитых “вызывает недоумение. На 12 секунде “труп” двигает рукой. А на 30 секунде в зеркале заднего вида труп садится. Тела на видео расположили будто специально для создания более драматической картинки”, — говорит Сергей Лещенко.

Представляете, этот уровень цинизма и античеловеческого отношения к мирным жителям, убитым, для того, чтобы такими заявлениями, такими фейками оправдывать свои преступные действия, или сеять уныние к доказательствам, которые были найдены и предъявлены всему миру.

Что касается этих примитивных объяснений, то даже в самой России их опровергли. В частности, сайт Медиазона, один из оставшихся в РФ независимых сайтов, разоблачает преступления и российскую пропаганду. Журналисты сайта утверждают, что эти аргументы неадекватны.

В частности, они говорят, что “движение рукой, это царапина на лобовом стекле автомобиля, через которое снимали видео, а встающий труп — искажение в зеркале заднего вида”.

Но не это главный аргумент, опровергающий фейк вражеского министерства обороны. Есть такая международная организация Human Rights Watch, которая сделала свое заявление, подтверждающее совершение Россией многочисленных преступлений во время пребывания Бучи под российской оккупацией.

В частности, установлено, что 4 марта произошел один из случаев, когда были захвачены пять мужчин, и один казнен. В частности, солдаты российской армии заставили местных жителей опуститься на колени вдоль дороги натянуть на голову футболки и после этого раздался выстрел в затылок одного из них. Эти показания совпадают с тем, в каких позах были обнаружены тела нескольких мужчин в гражданской одежде.

Также, в другом месте российские военные бросили дымовую шашку в подвал, где находились люди, скрывавшиеся от обстрелов. Когда они вышли из подвала, военные застрелили женщину и 14-летнего ребенка. Human Rights Watch предоставил эту информацию мужчина, находившийся с этой женщиной в одном подвале.

Другие доказательства касаются изнасилований, которые также установила Human Rights Watch – международная организация, фиксирующая преступления против человечности.

Конечно, оправдания российских властей будут звучать еще не один день. Но важно, что это подтверждено не только украинскими властями, но и международными правозащитными организациями и обязательно будут подтверждены международными судебными органами, документирующими преступления против человечности.

– Но российская пропаганда использует не только эти клише, – сообщил Сергей Лещенко. — Песков, являющийся официальным пресс-секретарем Путина, выступил с некоторыми заявлениями. Одно из них шокирует. Это очередное проявление античеловечной политики. Он заявил, что Европа налагает санкции на Россию потому, что у европейцев есть особый ген, мешающий им взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Но с этим можно свыкнуться, добавил Песков.

На самом деле речь идет об отдельном виде дискриминации: генная дискриминация. Что определено в законодательстве даже некоторых стран. Который объясняется, как дискриминация определенных групп лиц из-за их различия на генном уровне.

– Напомню, что это не первый случай, когда российская пропаганда жонглирует такой терминологией как гены, этническое происхождение и тому подобное, – отмечает советник главы ОП. — Это действительно отсылает нас ко временам нацизма.

Сами российские ученые, в свое время, когда речь шла о биохимических лабораториях, говорили, что российская пропаганда этим не гнушается. Тогда в России утверждали, что Украина разрабатывает оружие, поражающее именно славянский этнос, проживающий на территории России. Но с научной точки зрения это абсолютный абсурд.

Теперь оказывается, что у европейцев неправильные гены, как говорит официальный представитель Путина.

Фото:Владимир Коваль