Після визволення міста Буча, що на Київщині весь світ здригнувся від побаченого. Сотні згвалтованих, закатованих, розстріляних російськими окупантами місцевих мешканців, цивільних. Людей вбивали і катували з особливим цинізмом.

Ті злочини, що були вчинені російськими військовими, виявлені та задокументовані в Бучі, та в інших містах навколо Києва є міжнародними злочинами, за якими рано чи пізно настане відповідальність.

Та не менший цинізм проявили російські агресори після того, як світ заговорив про Бучанську різанину, інакше ці події назвати не можна.

– Офіційне керівництво Росії в особі міністерства оборони з не меншим цинізмом назвало все побачене спільнотою фейками та постановкою, – сказав радник керівника ОП України Сергій Лещенко на брифінгу. – Вони заявили, що начебто не причетні до цих масових вбивств: « Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих, являются очередной провокацией».

Саме так було сказано. Міноборони РФ стверджує, що жоден місцевий мешканець за час перебування в Бучі російських збройних сил не постраждав від будь-яких насильницьких дій.

Цікавим є той факт, що перед цією заявою керівництва міноборони Росії, всі російські пропагандистські телеграм-канали ширили заяви, повідомлення і фейки, якими намагалися посіяти зневіру у ці шокуючі кадри.

– Один з найбільших телеграм-каналів російської пропаганди завив, що відео з тілами убитих “вызывает недоумение. На 12 секунде “труп” двигает рукой. А на 30 секунде в зеркале заднего вида труп садится. Тела на видео расположили будто бы специально для создания более драматичной картинки”, – говорить Сергій Лещенко.

Уявляєте, цей рівень цинізму та антилюдського ставлення до мирних мешканців, яких було вбито, для того, щоб такими заявами, такими фейками виправдовувати свої злочинні дії, або сіяти зневіру до тих доказів, які були знайдені та пред’явлені всьому світові.

Що стосується цих примітивних пояснень, то навіть у самій Росії їх спростували. Зокрема, сайт Медіазона, один із незалежних сайтів, що лишився в РФ, викриває злочини та російську пропаганду. Журналісти сайту стверджують, що ці аргументи неадекватні.

Зокрема, вони кажуть, що “движение рукой, это царапина на лобовом стекле автомобиля, через которое снимали видео, а встающий труп – искажение в зеркале заднего вида”.

Але не це головний аргумент, що спростовує фейк ворожого міністерства оборони. Є така міжнародна організація Human Rights Watch, яка зробила свою заяву, якою підтверджує скоєння Росією численних злочинів під час перебування Бучі під російською окупацією.

Зокрема, встановлено, що 4 березня стався один з випадків, коли було захоплено п’ятеро чоловіків, і одного страчено. Зокрема, солдати російської армії змусили місцевих мешканців стати на коліна вздовж дороги натягнути на голову футболки і після цього пролунав постріл у потилицю одного з них. Ці свідчення збігаються з тим, у яких позах були виявлені тіла кількох чоловіків у цивільному одязі.

Також, в іншому місці російські військові кинули димову шашку у підвал, де перебували люди, які вони ховалися від обстрілів. Коли ті вийшли з підвалу, військові застрелили жінку та 14-річну дитину. Human Rights Watch надав цю інформацію чоловік, який перебував з цією жінкою в одному підвалі.

Інші докази стосуються гвалтувань, які теж встановила Human Rights Watch – міжнародна організація, яка фіксує злочини проти людяності.

Звичайно, виправдовування російської влади будуть звучати ще не один день. Але важливо, що це підтверджено не тільки українською владою, а й міжнародними правозахисними організаціями і обов’язково будуть підтверджені міжнародними судовими органами, які документують злочини проти людяності.

– Та російська пропаганда використовує не тільки ці клише, – повідомив Сергій Лещенко. – Пєсков, який є офіційним прес-секретарем Путіна, виступив з деякими заявами. Одна з них шокує. Це черговий прояв антилюдської політики. Він заявив, що Європа накладає санкції на Росію тому, що у європейців є особливий ген, котрий заважає їм взаємовигідно співробітничати з Росією. Але до цього можна звикнути, додав Пєсков.

Насправді ж, ідеться про окремий вид дискримінації: генна дискримінація. Що визначений у законодавстві навіть деяких країн. Який пояснюється, як дискримінація певних груп осіб через їхню відмінність на генному рівні.

– Нагадаю, що це не перший випадок, коли російська пропаганда жонглює такою термінологією як гени, етнічне походження тощо, – зазначає радник голови ОП. – Це насправді відсилає нас до часів нацизму.

Самі російські вчені, свого часу, коли йшлося про біохімічні лабораторії казали, що російська пропаганда цим не гребує. Тоді в Росії стверджували, що Україна розробляє зброю, яка вражає саме слов’янський етнос, що проживає на території Росії. Та з наукової точки зору це є абсолютним абсурдом.

Тепер виявляється, що у європейців неправильні гени, як каже офіційний речник Путіна.

Фото: Володимир Коваль