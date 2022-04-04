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Факты / Украина / Общество

Идеология “русского мира” должна быть осуждена наравне с идеологией нацизма — Епифаний

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Идеология “русского мира” должна быть осуждена наравне с идеологией нацизма — Епифаний

Соавтором и вдохновителем идеологии “русского мира” является глава московской патриархии Кирилл Гундяев.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Епифаний в эфире телемарафона.

— Сегодня мы слышали, что русский народ является миролюбивым и снова слышим о народах святой Руси, но идеология “русского мира” оправдывает убийства, насилие и войну, — говорит митрополит Епифаний.

По его словам, идеология русского мира на уровне с идеологией нацизма должна быть отвергнутой и осужденной.

Церковь благословляет террор и убийства практически своих верных, потому что в Украине до сих пор есть много тех, кто находятся в составе русской Православной церкви.

— Сейчас государство призвано защитить украинцев от влияния российской идеологии подобно тому, как были запрещены пророссийские каналы и партии в Верховной Раде. Сейчас мы говорим не о запрете, а о защите украинского населения от влияния этой идеологии, — отметил митрополит Епифаний.

По словам Епифания, русская Православная церковь неразрывно связана с Московским патриархатом, поэтому нужно защитить украинцев от дальнейшего институционального влияния.

— Вещи, которые мы сейчас видим можно сравнить с нацизмом, когда гибнет мирное население, — сказал митрополит Епифаний.

Епифаний добавил, что с суверенной точки зрения, действия РФ невозможно оправдать, но русская Православная церковь не просто оправдывает, но и благословляет.

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