Ідеологія “руського мира” має бути засуджена на рівні з ідеологією нацизму – Епіфаній

Співтворцем і духовним натхненником ідеології “руського мира” є очільник московської патріархії Кирило Гундяєв.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Блаженніший Епіфаній в ефірі телемарафону.

– Сьогодні ми чули, що російський народ є миролюбивим і чуємо знову про народи святої Русі, але ідеологія “руського мира” виправдовує вбивства, насильство та війну, – каже митрополит Епіфаній.

За його словами, ідеологія руського мира на рівні з ідеологією нацизму повинна бути відкинутою та засудженою.

Церква благословляє терор та вбивства практично своїх вірних, бо в Україні до цього часу є багато тих, хто знаходяться у складі російської Православної церкви.

– Зараз держава покликана захистити українців від впливу російської ідеології подібно до того, як були заборонені проросійські канали та партії у Верховній Раді. Зараз ми говоримо не про заборону, а про захист українського населення від впливу цієї ідеології, – зауважив митрополит Епіфаній.

За словами Епіфанія, російська Православна церква нерозривно пов’язано з Московським патріархатом, тому потрібно захистити українців від подальшого інституційного впливу.

– Речі, які ми зараз бачимо можна порівняти з нацизмом, коли гине мирне населення, – сказав митрополит Епіфаній.

Епіфаній додав, що з суверенної точки зору, дії РФ неможливо виправдати, але російська Православна церква не просто виправдовує, а й благословляє.