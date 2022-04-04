Жить, любить, звучать: Зеленский выступил на вручении Grammy и рассказал о войне в Украине

Владимир Зеленский выступил на вручении премии Grammy и рассказал обо всех ужасах, которые происходят в Украине.

В этом году вручение премия Grammy была 64-й.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.

— Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют, — сказал Зеленский.

Президент Украины сказал, что война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине.

Зеленский вспомнил и об украинских музыкантах.

— Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых. В госпиталях, — сказал Зеленский.

Он рассказал присутствующим в зале о несокрушимом духе Украины и украинцев.

— Жить. Любить. Звучать, — отметил президент Украины.

Зеленский призвал всех присутствующих говорить правду о войне в своих соцсетях или по телевизору.

— Поддержите нас, чем можете. Хоть чем-то. Но не молчите. И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Это уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене Grammy, — сказал Зеленский.

За его выступлением пошел выступление под руководством певца Джона Ледженда и нескольких украинских исполнителей песни Легенды Free.