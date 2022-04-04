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Факти / Україна / Суспільство

Жити, кохати, звучати: Зеленський виступив на врученні Grammy та розповів про війну в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Жити, кохати, звучати: Зеленський виступив на врученні Grammy та розповів про війну в Україні

Володимир Зеленський виступив на врученні премії Grammy та розповів про усі жахіття, які відбуваються в Україні.

Цьогорічне вручення премії Grammy було 64-м.

Про це повідомляє НВ з посиланням на CNN.

– Тиша зруйнованих міст та вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не зірки, що падають. Понад 400 дітей зазнали поранень та 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють, – сказав Зеленський.

Президент України сказав, що війна не дає нам  можливості вибирати, хто виживе, а хто залишиться у вічній тиші.

Зеленський згадав і про українських  музикантів.

– Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених. У шпиталях, – сказав Зеленський.

Він розповів присутнім у залі про незламний дух України та українців.

– Жити. Кохати. Звучати, – зазначив президент України.

Зеленський закликав усіх присутніх говорити правду про війну у своїх соцмережах чи по телевізору.

– Підтримайте нас, чим можете. Будь-чим. Але не мовчіть. І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Це вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними, як ви на сцені Grammy, – сказав Зеленський.

Після його промови відбувся виступ  співака Джона Ледженда та кількох українських виконавців пісні Легенди Free.

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Фото: Getty Images

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