На территориях, освобожденных от российских оккупантов, фиксируются массовые случаи пыток мирного населения, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В городе Ирпень вблизи Киева обнаружены убитые дети до 10 лет с признаками изнасилования и пыток.

В детском лагере Пролисок в Киевской области базировалось подразделение российской армии. В подвале корпуса обнаружены пять тел мужчин, у которых были связаны за спиной руки. Сначала их пытали, а затем хладнокровно и жестоко убили. Одному из погибших разбили череп ударами прикладом автомата. Другим стреляли в затылок или грудь.

В селе Викторовка Черниговской области, которое было в оккупации 25 дней, оккупанты держали людей в подвале как заложников. Среди них были как пожилые люди, так и новорожденные дети. Даже набирать воду селяне должны были под конвоем. Им не давали никаких лекарств, даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов. Один человек, который был болен астмой — умер, его похоронили неподалеку в лесу.

В Конотопском районе Сумской области на местах бывших стоянок врага уже нашли по меньшей мере троих замученных мирных украинцев.

Из-за бесчеловечных условий жизни и принесенных оккупантами инфекций, распространился ряд болезней, среди которых – ветряная оспа.

Пытки и убийства мирного населения являются преступлением против человечности и военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда, за которые агрессоров ожидает Международный военный трибунал.

Людмила Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека Украине.

Фото: Владимир Коваль