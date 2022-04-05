Нацсовет призывает ЕС применить санкции к российским пропагандистским каналам

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию обращается в СБУ и СНБО с предложением о содействии во внесении российских телеканалов в пятый санкционный список Евросоюза.

Большинство компаний, которые откровенно распространяют кремлевскую пропаганду, находятся под санкциями Украины с 2018 года, а значит, их включение в санкционные списки ЕС вполне возможно и уместно.

Европейские санкции лишат информационного давления более 70 млн русскоязычных жителей Европы, являющихся потенциальной аудиторией российского пропагандистского ТВ.

Если Евросоюз прислушается к призыву Нацсовета и введет санкции, то:

европейские спутниковые операторы, до сих пор распространяющие некодированные телеканалы, будут вынуждены прекратить выполнение своих коммерческих обязательств и отключить трансляцию;

европейские провайдеры программных услуг также лишатся возможности ретранслировать пропагандистские сигналы в своих сетях;

мировые провайдеры интернет-сервисов типа Google, Apple, Netflix заблокируют интернет-вещание российских пропагандистских медиа на собственных ресурсах, по крайней мере, для территории Европы.

Нацсовет обнародовал документ, в котором представлен перечень находящихся под украинскими санкциями медийных компаний и ресурсов страны-агрессора, а также расширенный перечень российских пропагандистских ресурсов.

Перелік росЗМІ для внесення у список санкцій ЄС