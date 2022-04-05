Нацрада закликає ЄС застосувати санкції до російських пропагандистських каналів

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення звертається до СБУ та РНБО з пропозицією щодо сприяння у внесенні російських телеканалів до п’ятого санкційного списку Євросоюзу.

Більшість компаній, які відверто ширять кремлівську пропаганду, перебувають під санкціями України з 2018 року, а отже, їхнє додавання до санкційних списків ЄС цілком можливе і доречне.

Європейські санкції позбавлять інформаційного тиску понад 70 млн російськомовних мешканців Європи, які є потенційною аудиторією російського пропагандистського ТБ.

Якщо Євросоюз прислухається до заклику Нацради та запровадить санкції, то:

європейські супутникові оператори, які досі розповсюджують некодовані телеканали, будуть змушені припинити виконання своїх комерційних зобов’язань і вимкнути трансляцію;

європейські провайдери програмних послуг також втратять можливість ретранслювати пропагандистські сигнали у своїх мережах;

світові провайдери інтернет-сервісів на кшталт Google, Apple, Netflix заблокують інтернет-мовлення російських пропагандистських медіа на власних ресурсах принаймні для території Європи.

Нацрада оприлюднила документ, у якому наведено перелік медійних компаній і ресурсів країни-агресора, що перебувають під українськими санкціями, а також розширений перелік російських пропагандистських ресурсів.

Перелік росЗМІ для внесення у список санкцій ЄС