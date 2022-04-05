В Киевской городской военной администрации сообщили об изменениях в работе наземного транспорта с 5 апреля.
В частности, с 8.00 до 19.00 на маршрутах в Киеве работают около 150 автобусов и более 30 трамваев.
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, интервал для трамваев – 15-20 минут, для автобусов – 30.
На линии скоростного трамвая №3, работу которого возобновили в понедельник, 4 апреля – 25 минут.
Кроме того, в столичном метрополитене 5 апреля возобновил работу пересадочный узел Площадь Льва Толстого – Дворец спорта.
А с 6 апреля метро Киева будет начинать работу на один час раньше, то есть с 7.30 и будет работать до 19.00.
На красной линии поезда будут двигаться от Шулявской до Театральной, на синей – от Героев Днепра до Теремков и на зеленой – от Сырца до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.
В настоящее время работают пересадочные узлы Золотые ворота – Театральная и Площадь Льва Толстого – Дворец спорта, в то же время поезда не останавливаются на Майдане Незалежности и Кловской.
В среднем интервал движения поездов в подземке – около часа.
Станции метро Киева продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
Фото: Київпастранс