У Київській міській військовій адміністрації повідомили про зміни у роботі наземного транспорту з 5 квітня.

Зокрема, з 8.00 до 19.00 на маршрутах у Києві працюють близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв.

За словами, першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, інтервал для трамваїв – 15-20 хвилин, для автобусів – 30.

На лінії швидкісного трамваю №3, роботу якого відновили у понеділок, 4 квітня, – 25 хвилин.

Окрім того, у столичному метрополітені 5 квітня відновив роботу пересадковий вузол Площа Льва Толстого – Палац спорту.

А з 6 квітня метро Києва розпочинатиме роботу на одну годину раніше, тобто з 7.30, і працюватиме до 19.00.

На червоній лінії поїзди рухатимуться від Шулявської до Театральної, на синій – від Героїв Дніпра до Теремків і на зеленій – від Сирця до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора.

Наразі працюють пересадкові вузли Золоті ворота – Театральна та Площа Льва Толстого – Палац спорту, водночас поїзди не зупиняються на Майдані Незалежності та на Кловській.

У середньому інтервал руху поїздів у підземці – близько години.

Станції метро Києва продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Читайте Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст

Фото: Київпастранс