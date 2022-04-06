В Киеве 6 апреля возобновил работу автобусный маршрут №114, соединяющий левый и правый берега столицы, курсируя от улицы Милославской до Железнодорожного вокзала.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Также организовано движение автобусов по троллейбусному маршруту №50 от улицы Милославской до Дарницкой площади. Эта схема движения временная.
Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.
Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:
- № 21 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;
- № 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;
- № 24 – от ул. Лаврской ст. м. Арсенальная;
- № 32 – от ст. м. Нивки до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 47 – от ст. м. Нивки до ул. Стеценко;
- №51 – от ст. м. Красный Хутор к мосту Патона;
- № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- №57 – от ст. м. Академгородок до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;
- № 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
- №61 – от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;
- № 62 – от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная;
- № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- №73 – от ул. Милославской ст. м. Героев Днепра через ул. Каштановую;
- № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. Голосеевская;
- № 97 – от ст. м. Святошин в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
- № 99 – от ст. м. Минска до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;
- № 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. Академгородок через пл. Марченко;
- № 104 – от ст. г. Харьковская к жилому массиву Бортничи;
- № 114 – от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала;
- № 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
- № 118 – от Политехнического института до моста Патона;
- №50 ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.
Троллейбусы в столице пока не курсируют.
Трамвайное движение организовано по постоянным схемам:
- №3 – ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная;
- № 19 – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;
- №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А.
Кроме того, есть трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь.
По другим маршрутам движение временно не совершается.
4 апреля Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.