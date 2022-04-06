В Киеве 6 апреля возобновил работу автобусный маршрут №114, соединяющий левый и правый берега столицы, курсируя от улицы Милославской до Железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Также организовано движение автобусов по троллейбусному маршруту №50 от улицы Милославской до Дарницкой площади. Эта схема движения временная.

Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

№ 21 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;

№ 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. Арсенальная;

№ 32 – от ст. м. Нивки до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 47 – от ст. м. Нивки до ул. Стеценко;

№51 – от ст. м. Красный Хутор к мосту Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 – от ст. м. Академгородок до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;

№61 – от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная;

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№73 – от ул. Милославской ст. м. Героев Днепра через ул. Каштановую;

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. Голосеевская;

№ 97 – от ст. м. Святошин в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№ 99 – от ст. м. Минска до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;

№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. Академгородок через пл. Марченко;

№ 104 – от ст. г. Харьковская к жилому массиву Бортничи;

№ 114 – от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала;

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона;

№50 ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.

Троллейбусы в столице пока не курсируют.

Трамвайное движение организовано по постоянным схемам:

№3 – ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная;

№ 19 – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А.

Кроме того, есть трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь.

По другим маршрутам движение временно не совершается.

4 апреля Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.