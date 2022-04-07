Либо поможете сейчас, либо многие люди погибнут: Кулеба о битве за Донбасс

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в выступлении перед странами-союзниками НАТО заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.

— Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению, — отметил Кулеба.

Он добавил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники.

— У России есть свой план, у нас есть свой. И результат этой битвы будет определен на поле боя. Поэтому важно, чтобы союзники не говорили, что они все еще думают, что есть еще моменты, которые им нужно решить. Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут, — подчеркнул Кулеба.