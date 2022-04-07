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Факти / Україна / Суспільство

Або допоможете зараз, або багато людей загинуть: Кулеба про битву за Донбас

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Або допоможете зараз, або багато людей загинуть: Кулеба про битву за Донбас

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба у виступі перед країнами-союзниками НАТО заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну.

– Битва за Донбас наближається. Щодня важкі бої відбуваються у тій частині України. І їхня кількість збільшуватиметься, на жаль, — зазначив Кулеба.

Він додав, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову з великими оперативними маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки.

– У Росії є свій план, у нас є свій. І результат цієї битви буде визначено на полі бою. Тому важливо, щоб союзники не говорили, що вони досі гадають, що є ще моменти, які їм потрібно вирішити. Або ви допоможете нам зараз – я говорю про дні, а не тижні, – або ваша допомога прийде надто пізно, і багато людей загинуть, – наголосив Кулеба.

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Фото: УНІАН

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