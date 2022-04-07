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Факты / Украина / Общество

Мэр Днепра Филатов посоветовал женщинам, детям и пожилым людям эвакуироваться

Валентина Летяк редактор ленты
Борис Філатов

Жителям Донецкой и Луганской областей, которые едут через Днепр на Запад Украины, не стоит задерживаться в городе, а тем, кто уже уехал, пока лучше не возвращаться, заявил во время брифинга мэр Днепра Борис Филатов.

– Мы рекомендуем переселенцам не задерживаться в Днепре, а ехать дальше. А тем, кто думает возвращаться ли, лучше пересидеть в безопасности. Если мы говорим о жителях Днепра, если у вас есть такая возможность – лучше уехать из города. Прежде всего это касается женщин, детей и пожилых людей. Кто не задействован в работе критической инфраструктуры, на промышленных предприятиях, я бы им посоветовал сейчас переместиться в более безопасное место, — подчеркнул он.

Филатов объяснил это тем, что в ближайшее время возможно обострение ситуации в Донецком направлении.

На сегодня, 7 апреля, согласовано десять гуманитарных маршрутов в трех областях Украины – Донецкой, Запорожской и Луганской.

В частности, в Донецкой области будет действовать маршрут для частного транспорта: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

В Запорожской – и автобусами, и частным транспортом: Бердянск – Запорожье, Токмак – Запорожье, Мелитополь – Запорожье. Лишь частным транспортом: Энергодар – Запорожье.

В Луганской области пять маршрутов: Северодонецк – Бахмут, Лисичанск – Бахмут, Попасная – Бахмут, Горное – Бахмут и Рубежное – Бахмут.

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Фото: Борис Филатов

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