Мешканцям Донецької та Луганської областей, які їдуть через Дніпро на Захід України, не варто затримуватися у місті, а тим, хто вже поїхав, краще поки що не повертатися, заявив під час брифінгу мер Дніпра Борис Філатов.

– Ми рекомендуємо переселенцям не затримуватися у Дніпрі, а їхати далі. А тим, хто думає, чи повертатися, краще пересидіти у безпеці. Якщо ми говоримо про мешканців Дніпра, якщо у вас є така можливість – краще виїхати з міста. Передусім це стосується жінок, дітей та літніх людей. Хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, на промислових підприємствах, я би їм порадив зараз переміститися у більш безпечне місце, – наголосив він.

Філатов пояснив це тим, що найближчим часом можливе загострення ситуації на Донецькому напрямку.

На сьогодні, 7 квітня, погоджено десять гуманітарних маршрутів у трьох областях України – Донецькій, Запорізькій та Луганській.

Зокрема, у Донецькій області діятиме маршрут для приватного транспорту: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.

У Запорізькій – і автобусами, і приватним транспортом: Бердянськ – Запоріжжя, Токмак – Запоріжжя, Мелітополь – Запоріжжя. Лише приватним транспортом: Енергодар – Запоріжжя.

У Луганській області п’ять маршрутів: Сєвєродонецьк – Бахмут, Лисичанськ – Бахмут, Попасна – Бахмут, Гірське – Бахмут та Рубіжне – Бахмут.

Фото: Борис Філатов