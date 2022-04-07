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Факты / Украина / Общество

Поиск правды невозможно остановить: Зеленский о геноциде украинцев в Буче и Ирпене

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что все военные преступления РФ в Буче, Ирпене и других городах будут подтверждены путем расследования.

— Похоже, в мире наконец-то серьезно меняется отношение к современному российскому государству. После того, что мир увидел в Буче, когда российские войска оттуда вышли. Теперь отношение ко всем в России будет простым: либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства, – заявил Зеленский.

Он добавил, что после Бучи российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории убитых украинцев.

— Благодаря объективному расследованию, свидетелям и спутниковому надзору мы выясним все обстоятельства большинства военных преступлений России на территории Украины. Поиск правды уже нельзя остановить. Можно только быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и, тем самым, попытаться сократить ущерб для российской государственности, — подчеркнул президент.

Затем Зеленский упомянул о новых санкциях против России. В частности, США и Британия ввели ограничения по банковскому сектору России.

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— Мы продолжим настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов. Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти. Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден, – добавил глава Украины.

Однако он подчеркнул, что против РФ должны ввести действительно болезненные санкции.

— Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимых нам поставок оружия, то Россия будет рассматривать это, как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе. Еще можно этого не допустить, – заявил Владимир Зеленский.

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