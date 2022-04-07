Президент України Володимир Зеленський в новому зверненні заявив, що всі воєнні злочини РФ у Бучі, Ірпені та інших містах будуть доведені шляхом розслідування.

– Схоже, у світі нарешті серйозно змінюється ставлення до сучасної російської держави. Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли. Тепер ставлення до всіх у Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства, – заявив Зеленський.

Він додав, що після Бучі російські військові змінили тактику й намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих українців.

– Завдяки об’єктивному розслідуванню, свідкам та супутниковому нагляду ми з’ясуємо всі обставини щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України. Пошук правди вже неможливо зупинити. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати скоротити шкоду для російської державності, – наголосив президент.

Потім Зеленський згадав про нові санкції проти Росії. Зокрема США та Британія запровадили обмеження щодо банківського сектору Росії.

– Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване. Формат буде знайдений, – додав очільник України.

Проте він наголосив, що проти РФ мають запровадити насправді болісні санкції.