Вся Україна та світова спільнота шоковані злочинами, які скоюють російські окупанти на території України. Під найбільшою загрозою зґвалтування опиняються жінки та діти.

Надзвичайно важливо повідомляти про такі випадки, збирати докази та документувати їх, щоб винні понесли покарання.

Тому для закладів охорони здоров’я та медичних працівників дуже важливо знати алгоритм медичного обстеження постраждалих від сексуального насильства, зокрема пов’язаного з війною, та документування його результатів.

Нижче публікуємо чіткий алгоритм та детальну інформацію.

А також нагадуємо, Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації працює цілодобово.

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Отже, що вважається сексуальним насильством і що потрібно ретельно документувати:

зґвалтування,

погрози зґвалтування,

каліцтво жіночих (чоловічих) статевих органів, сосків, грудей,

сексуальне рабство,

примус до проституції,

примусова вагітність,

примусова стерилізація,

інші форми сексуального насильства,

тортури електричним струмом,

примусове оголення.

Якщо ви або ваші знайомі постраждали від сексуального насильства в умовах війни, ознайомтеся з інструкцією, як документувати та куди звертатися за допомогою: www.bit.ly/3iZ3hPf

Алгоритм здійснення медичного обстеження постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною, та документування його наслідків медичними закладами

Якщо ви стали жертвою сексуального насильства і не маєте змоги пройти обстеження у спеціалізованій установі, зверніться до медичного закладу для отримання відповідної довідки за результатами обстеження.

Лікарі зобов’язані вас обстежити на предмет завданих ушкоджень згідно з процедурою та видати довідку.

Під час звернення за медичною допомогою постраждалих від сексуального насильства осіб медпрацівники повинні зафіксувати скарги, зібрати анамнез, провести огляд, у разі потреби здійснити заходи щодо усунення наслідків сексуального насильства: огляд статевих органів, огляд хірурга-проктолога, обстеження на ВІЛ, гепатит В, тест на сифіліс, інфекції, що передаються статевим шляхом, аналіз на бактеріоскопічне обстеження, за потреби вакцинація проти правця, гепатиту В. Дані обстеження заносяться до медичної документації. Медичні працівники повинні сприяти в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги, інформувати центри вторинної правової допомоги про необхідність її надання у приміщеннях медичного закладу, якщо постраждалі не можуть відвідати центр з надання безоплатної правової допомоги самостійно. Медичний працівник, який виявив ушкодження, що могли виникнути внаслідок сексуального насильства, документує результати обстеження, надання медичної допомоги та передає їх для подальшого інформування протягом доби уповноважених підрозділів Національної поліції, а у разі виявлення ушкоджень у дітей – до служби у справах дітей. За вимогою постраждалої особи видається необхідна інформація про медичну допомогу у вигляді довідки за формою №028 або №027.

За можливості попросіть лікаря видати довідку за формою, встановленою Додатком 3 до Порядку про ведення та документування результатів медичного обстеження осіб, що постраждали від домашнього насильства.

Зберігайте оригінали довідок у паперовому та відсканованому вигляді. Вони можуть бути використані як докази вчинення відповідних воєнних злочинів.

Джерело: Ла Страда-Украина