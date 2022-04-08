Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости украинцев: новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что миру следовало и раньше видеть в нас смельчаков и защитников демократии, а не верить российской пропаганде.

Он подчеркнул, что война продемонстрировала, кто есть кто.

— Война проявила всю правду и о нашей стране, и обо всех других странах, и о России, и о мире в целом. Быть смелыми – это наш бренд. Вот это – быть нами. Быть украинцами. Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеем мы, украинцы, вообще никакой опасности для международного права и свободы народов просто не было бы, — заявил Зеленский.

Он добавил, что мир должен вводить более смелые санкции против РФ. А также президент заявил, что Украина до сих пор нуждается в оружии.

— Прежде всего, Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшей санкцией против России из всех, которые могут быть, — отметил Владимир Зеленский.

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В обращении он упомянул и РФ, которой дали пенделя из Совета по правам человека.

— Российские пропагандисты готовят “зеркальный ответ” на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность – неизбежна, — заявил украинский лидер.

Еще он назвал хорошим знаком то, что разные страны начинают возвращать свои диппредставительства в Киев.

— В столицу возвращаются и дипломатические представители других стран. Вчера – посольство Турции. Сегодня – посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении. Нормальная работа посольств – это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица, – подчеркнул Зеленский.